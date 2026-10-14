KL यूनिवर्सिटी और HCL ने मिलकर लॉन्च किया एजेंटिक AI कैंपस
KL डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी और KLH हैदराबाद ने HCL ग्रुप AI लैब्स के साथ मिलकर एजेंटिक AI कैंपस नाम का एक खास कार्यक्रम शुरू किया है।
इसका मुख्य मकसद छात्रों को केवल स्मार्ट तकनीक का इस्तेमाल करना नहीं, बल्कि उसे खुद बनाना सिखाना है। इसके लिए पाठ्यक्रम में मशीन लर्निंग, जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और लार्ज लैंग्वेज मॉडल को खास तौर पर शामिल किया गया है।
AI को सॉफ्टवेयर कौशल से जोड़ता है पाठ्यक्रम
यह नया पाठ्यक्रम AI को प्रोग्रामिंग और क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे जरूरी सॉफ्टवेयर कौशल के साथ जोड़ता है। इसे व्यावहारिक प्रोजेक्ट्स के जरिए ही सिखाया जाएगा।
छात्र हेल्थकेयर और कृषि जैसे असली क्षेत्रों की चुनौतियों पर काम कर पाएंगे। इसके अलावा, वे उद्योग से जुड़ी प्रतियोगिताओं में हिस्सा भी ले सकेंगे, जिससे उन्हें स्टार्टअप के लिए नए विचार मिल सकते हैं।
KL डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति कोनेरू सत्यनारायण ने बताया कि इस पहल का मकसद छात्रों को केवल तकनीक का उपयोग करने वाला नहीं, बल्कि उसे खुद विकसित करने वाला बनाना है।