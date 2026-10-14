KL यूनिवर्सिटी और HCL ने मिलकर लॉन्च किया एजेंटिक AI कैंपस

यह नया पाठ्यक्रम AI को प्रोग्रामिंग और क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे जरूरी सॉफ्टवेयर कौशल के साथ जोड़ता है। इसे व्यावहारिक प्रोजेक्ट्स के जरिए ही सिखाया जाएगा।

छात्र हेल्थकेयर और कृषि जैसे असली क्षेत्रों की चुनौतियों पर काम कर पाएंगे। इसके अलावा, वे उद्योग से जुड़ी प्रतियोगिताओं में हिस्सा भी ले सकेंगे, जिससे उन्हें स्टार्टअप के लिए नए विचार मिल सकते हैं।

KL डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति कोनेरू सत्यनारायण ने बताया कि इस पहल का मकसद छात्रों को केवल तकनीक का उपयोग करने वाला नहीं, बल्कि उसे खुद विकसित करने वाला बनाना है।