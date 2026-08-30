13 साल के छात्र ने बुजुर्गों को गिरने से बचाने वाला डिवाइस बनाकर जीती प्रतियोगिता

टैंग की इस खोज के पीछे उनके अपने और करीबियों के अनुभव थे। उन्होंने देखा कि घर में अकेले रहने वाले बुजुर्ग अक्सर गिर जाते हैं या उन्हें स्ट्रोक जैसी गंभीर दिक्कतें हो जाती हैं। वह ऐसे बुजुर्गों की मदद करना चाहते थे, ताकि वे सुरक्षित रह सकें।

जब वह 8वीं कक्षा में सीडरलेन एकेडमी में पढ़ रहे थे, तब वह शीर्ष-10 प्रतिभागियों में जगह बनाने में कामयाब रहे। वहां उन्होंने एक वैज्ञानिक मेंटर के साथ मिलकर एक ऐसा प्रोटोटाइप तैयार किया, जो हर साल 1.4 करोड़ से ज्यादा अमेरिकी बुजुर्गों को प्रभावित करने वाली इस समस्या का हल दे सकता है।