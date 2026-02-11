टीवी, स्मार्टफोन और लैपटॉप की स्क्रीन साफ करते समय इन बातों का रखें ध्यान

टीवी, स्मार्टफोन और लैपटॉप की स्क्रीन को साफ रखना बहुत जरूरी है, ताकि तस्वीर साफ और चमकदार दिखे। गलत तरीके या गलत चीजों से सफाई करने पर स्क्रीन को स्थायी नुकसान हो सकता है। आजकल LED, OLED और QLED स्क्रीन पर खास सुरक्षा परत लगी होती है, जो बहुत संवेदनशील होती है। इसलिए सफाई से पहले यह जानना जरूरी है कि किन चीजों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए, वरना महंगी मरम्मत करवानी पड़ सकती है।

#1 इन चीजों का इस्तेमाल बिल्कुल न करें पेपर टॉवल, टिशू या किचन कपड़े स्क्रीन के लिए सही नहीं होते। ये हल्के दिखते हैं, लेकिन इनमें खुरदरापन होता है, जो आपकी स्क्रीन पर कई छोटे-छोटे खरोंच डाल सकता है। ग्लास क्लीनर या अमोनिया और अल्कोहल वाले स्प्रे भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये स्क्रीन की सुरक्षा परत हटा देते हैं और रंग फीका कर सकते हैं। इसलिए घर के सामान्य क्लीनर का इस्तेमाल करने से हमेशा बचना चाहिए।

#2 लिक्विड और तेज केमिकल से सावधान रहें कभी भी किसी भी तरह का लिक्विड सीधे स्क्रीन पर स्प्रे न करें। पानी या क्लीनर अंदर जाकर टीवी के हिस्सों को खराब कर सकता है। नेल पॉलिश रिमूवर, एसीटोन या तेज केमिकल स्क्रीन की कोटिंग को तुरंत खराब कर सकते हैं। बेबी वाइप्स या मेकअप वाइप्स में भी केमिकल और खुशबू होती है, जो दाग और धारियां छोड़ सकती हैं। ऐसे उत्पादों से दूरी बनाए रखना ही बेहतर है।

