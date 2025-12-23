सर्दियों में रूम हीटर खरीदते समय इन बातों का रखें विशेष ध्यान 

सर्दियों के मौसम में ठंड बढ़ते ही घर को गर्म रखने के लिए रूम हीटर जरूरी उपकरण बन जाता है। सुबह ठंडे फर्श, बर्फ जैसे बाथरूम और ठंडी हवा से राहत पाने के लिए लोग हीटर खरीदने का मन बनाते हैं। हालांकि, सिर्फ हीटर लेना काफी नहीं होता, सही हीटर चुनना ज्यादा जरूरी है। गलत चुनाव से बिजली का बिल बढ़ सकता है और सुरक्षा से जुड़ी दिक्कतें भी सामने आ सकती हैं, इसलिए खरीद से पहले सोच जरूरी है।

#1 हीटर के प्रकार और कमरे की जरूरत समझें रूम हीटर कई तरह के होते हैं, जैसे ऑयल-फिल्ड रेडिएटर, फैन हीटर, सिरेमिक, क्वार्ट्ज और हैलोजन हीटर। हर हीटर की गर्म करने की क्षमता अलग होती है। छोटे कमरे के लिए हल्का हीटर काफी होता है, जबकि बड़े कमरे में ज्यादा पावर वाला हीटर चाहिए। कमरे का साइज, खिड़कियां, इंसुलेशन और हीटर रखने की जगह भी ध्यान में रखना जरूरी है, ताकि हीटिंग सही और सुरक्षित तरीके से हो सके।

#2 वॉट, बिजली खर्च और सेफ्टी फीचर्स पर दें ध्यान हीटर खरीदते समय उसकी वॉट क्षमता जरूर देखें। आमतौर पर प्रति स्क्वायर फीट 10 वॉट की जरूरत मानी जाती है। ज्यादा वॉट का मतलब ज्यादा बिजली खर्च भी हो सकता है। इसके साथ सेफ्टी ग्रिल, मजबूत बेस, ऑटो कट फीचर और ISI सर्टिफिकेशन बहुत जरूरी हैं। ये सभी फीचर्स आपको हादसों से बचाते हैं और बच्चों और बुज़ुर्गों वाले घरों में लंबे समय तक सुरक्षित इस्तेमाल में मदद करते हैं।

