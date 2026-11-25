2027 तक AI और तनाव से डिजिटल दुनिया को खतरा, कास्परस्की ने दी चेतावनी
लेखन दिनेश चंद शर्मा
कास्परस्की का मानना है कि 2027 तक एशिया-प्रशांत (APAC) क्षेत्र की डिजिटल सुरक्षा के लिए राजनीतिक तनाव और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित साइबर हमले सबसे बड़ी चुनौतियां होंगी।
क्षेत्रीय संघर्षों के बढ़ने और तेजी से तकनीक अपनाने के चलते विमानन, वित्त और सरकारी क्षेत्र को बार-बार और ऑटोमेटेड खतरों का सामना करना पड़ सकता है।
भारत के चुनाव और मेक इन इंडिया पहल भी लक्षित साइबर परिचालन को अपनी ओर खींच सकती है।
सुरक्षा ट्रेनिंग पर दिया जोर
कास्परस्की का कहना है कि साइबर हमलों से बचने का सबसे अच्छा तरीका है अपनी सुरक्षा को मजबूत रखना।
इसके लिए अपने सॉफ्टवेयर को नियमित पैच के साथ अपडेट रखें और यह सुनिश्चित करें कि आपकी टीम का हर सदस्य खतरों को पहचानना जानता हो।
ये कदम उन संस्थाओं के लिए बेहद अहम हैं, जो APAC में बदलते खतरों के बीच आगे रहना चाहती हैं।