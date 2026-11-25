कास्परस्की का मानना है कि 2027 तक एशिया-प्रशांत (APAC) क्षेत्र की डिजिटल सुरक्षा के लिए राजनीतिक तनाव और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित साइबर हमले सबसे बड़ी चुनौतियां होंगी।

क्षेत्रीय संघर्षों के बढ़ने और तेजी से तकनीक अपनाने के चलते विमानन, वित्त और सरकारी क्षेत्र को बार-बार और ऑटोमेटेड खतरों का सामना करना पड़ सकता है।

भारत के चुनाव और मेक इन इंडिया पहल भी लक्षित साइबर परिचालन को अपनी ओर खींच सकती है।