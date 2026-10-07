कर्नाटक सरकार और इलेवनलैब्स की साझेदारी

कर्नाटक सरकार और इलेवनलैब्स की साझेदारी, बोलने की क्षमता खो चुके लोगों को मिलेगी अपनी आवाज

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:42 am Oct 07, 202609:42 am

क्या है खबर?

कर्नाटक सरकार ने वॉइस AI कंपनी इलेवनलैब्स के साथ एक नई पहल शुरू की है। इसका मकसद उन लोगों की मदद करना है, जो बीमारी या चोट के कारण बोलने की क्षमता खो चुके हैं। कंपनी ऐसे लोगों को उनकी पुरानी आवाज का कृत्रिम रूप तैयार करके देगी, जिससे वे दोबारा अपनी आवाज में बातचीत कर सकेंगे। इस पहल को कर्नाटक इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी सोसाइटी के साथ हुए समझौते के तहत आगे बढ़ाया जाएगा।