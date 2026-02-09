कर्नाटक सरकार बेंगलुरु के बाहर बना रही टेक्नोलॉजी पार्क, जानिए क्या है योजना
क्या है खबर?
कर्नाटक सरकार राज्य में तकनीकी का विस्तार करने के लिए बेंगलुरु से बाहर हसन में एक एकीकृत टेक्नोलॉजी पार्क विकसित करने की योजना बना रही है। यह कर्नाटक स्टेट मिनरल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड (KSMCL) के स्वामित्व वाली भूमि पर बनाया जाएगा। KSMCL ने हसन जिले के कटिहल्ली गांव में अरसिकेरे रोड के किनारे लगभग 14 एकड़ भूमि पर प्रस्तावित प्रौद्योगिकी पार्क के लिए एक व्यापक परियोजना विकास सलाहकार (CPDC) की नियुक्ति के लिए निविदा आमंत्रित की है।
योजना
टेक्नोलॉजी पार्क में क्या-क्या है प्रस्तावित?
इस योजना के तहत स्थानीय व्यवसायों की आवश्यकताओं, IT और IT-आधारित सेवाओं की पूर्ति के लिए वार्म-शेल आधार पर एक प्रौद्योगिकी पार्क बनाया जाएगा। इस परियोजना में एक मल्टीप्लेक्स के साथ एक रिटेल हाइपरमार्केट, सर्विस अपार्टमेंट, कन्वेंशन सेंटर, होटल, फूड कोर्ट, खेल के मैदान और अन्य सुविधाएं भी शामिल होंगी। यह बेंगलुरु में भीड़-भाड़ कम करने और संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने की रणनीति के अनुरूप है। पहले चरण में 14 एकड़ क्षेत्र के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा।
भूमि
अनुपयोगी भूमि का होगा उपयोग
KSMCL के एक वरिष्ठ अधिकारी ने मनीकंट्रोल को बताया, "इसका उद्देश्य कम उपयोग वाली भूमि का पुन: उपयोग करना और IT, स्टार्टअप और संबद्ध सेवाओं का समर्थन करके बेंगलुरु के बाहर आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा देना है।" साथ ही कहा कि परियोजना को चरणबद्ध तरीके से विकसित किया जाएगा। इस जमीन पर पहले ग्रेनाइट काटने और पॉलिश करने की यूनिट स्थित थी। बाद में उसका संचालन बंद कर दिया गया और अब भूमि का उपयोग टेक्नोलॉजी पार्क बनाने में होगा।