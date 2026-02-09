कर्नाटक सरकार बेंगलुरु के बाहर बना रही टेक्नोलॉजी पार्क, जानिए क्या है योजना

योजना

टेक्नोलॉजी पार्क में क्या-क्या है प्रस्तावित?

इस योजना के तहत स्थानीय व्यवसायों की आवश्यकताओं, IT और IT-आधारित सेवाओं की पूर्ति के लिए वार्म-शेल आधार पर एक प्रौद्योगिकी पार्क बनाया जाएगा। इस परियोजना में एक मल्टीप्लेक्स के साथ एक रिटेल हाइपरमार्केट, सर्विस अपार्टमेंट, कन्वेंशन सेंटर, होटल, फूड कोर्ट, खेल के मैदान और अन्य सुविधाएं भी शामिल होंगी। यह बेंगलुरु में भीड़-भाड़ कम करने और संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने की रणनीति के अनुरूप है। पहले चरण में 14 एकड़ क्षेत्र के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा।