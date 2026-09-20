कर्नाटक करेगा 2027 में क्वांटम इंडिया समिट की मेजबानी

इस समिट में शोधकर्ता, स्टार्टअप, निवेशक और नीति बनाने वाले सभी एक मंच पर इकट्ठा होंगे। इसका मकसद क्वांटम क्षेत्र में नए नवाचारों को बढ़ावा देना और इस तकनीक का जमीनी स्तर पर असर दिखाना है।

QNU लैब्स जैसी स्थानीय सफलता की कहानियों से प्रेरणा लेते हुए कर्नाटक ने 1,000 करोड़ रुपये का क्वांटम मिशन शुरू किया है। इस मिशन के तहत बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा, नई प्रतिभाओं को सपोर्ट मिलेगा और देश में विकसित आइडिया को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने में मदद की जाएगी।

सिंह का कहना है कि इसका मकसद शोध को केवल किताबों तक सीमित न रखकर, उसे असल जिंदगी के इस्तेमाल में लाना है। साथ ही, कर्नाटक को क्वांटम टेक्नोलॉजी में नई खोजों के लिए दुनिया के नक्शे पर लाना भी इसका एक अहम लक्ष्य है।