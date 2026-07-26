AI से कंपनियां कर रहीं कर्मचारियों का शोषण, लेखिका कैरन हाओ का बड़ा आरोप

हाओ ने बड़ी AI कंपनियों को पुराने साम्राज्यों जैसा बताया है। उनका कहना है कि ये कंपनियां हमारे डाटा और क्रिएटिव काम का इस्तेमाल कर बिना सही भुगतान किए अमीर बनती जा रही हैं।

उन्होंने यह बात भी उठाई कि AI तैयार करने में बहुत पढ़े-लिखे कर्मचारियों की जरूरत पड़ती है, लेकिन उन्हें अक्सर कम वेतन और मुश्किल हालातों में काम करना पड़ता है।

इतना ही नहीं, ऑटोमेशन की वजह से कई जानकार कर्मचारियों को नई नौकरियां मिलने की बजाय, वे अनिश्चित गिग जॉब्स की तरफ धकेले जा रहे हैं।

हाओ का मानना है कि AI अब कंपनियों के लिए कर्मचारियों का और भी ज्यादा शोषण करने का एक औजार बन गया है।