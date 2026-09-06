फेसबुक पर AI ने उजागर कर दिया बच्चे का डाटा, गोपनीयता पर उठे सवाल

रॉबिन्स ने यह भी बताया कि AI ने उनकी एक डिलीट की हुई तस्वीर भी ढूंढ निकाली और किसी तरह उनकी पिछली और मौजूदा लोकेशंस को आपस में जोड़ दिया, जबकि उन्होंने वीडियो में कोई लोकेशन शेयर नहीं की थी। उनकी यह कहानी देखकर ऑनलाइन लोग चिंता में पड़ गए हैं कि AI बिखरे हुए पोस्ट्स से कितनी जानकारी इकट्ठा कर सकता है।

अब कई लोग AI के लिए सख्त नियमों और बच्चों के लिए बेहतर ऑनलाइन सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। एक यूजर ने कहा, "यह बेहद डरावना है।"