XRP लेजर में AI की मदद से पकड़ी गई गंभीर गड़बड़ी

यह गड़बड़ी शायद 2015 से ही मौजूद थी और किसी की नजर में नहीं आई थी। इसकी वजह से लेन-देन में क्रिप्टो की तय सीमा से ज्यादा का हेरफेर किया जा सकता था।

मामला काफी गंभीर था, इसलिए रिपलएक्स ने अपनी आम वोटिंग प्रक्रिया को छोड़ दिया। पैच जारी होने के दिन ही 80 फीसदी से ज्यादा प्रमाणकों ने इसके क्लोज्ड-सोर्स बाइनरी को चलाना शुरू कर दिया था।

इसका दिलचस्प पहलू यह है कि इस गड़बड़ी को उजागर करने वाली रिपोर्ट में लियाओ और वेरिया AI को इसका श्रेय दिया गया। यह दिखाता है कि क्रिप्टो को सुरक्षित रखने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कितनी जरूरी होती जा रही है। हालांकि, इस नई गड़बड़ी का पता चलने के बाद से XRP की कीमत पर ज्यादा असर नहीं पड़ा है।