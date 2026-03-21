एलन मस्क पर ट्विटर के निवेशकों को गुमराह करने का आरोप लगाया था

जूरी ने पाया एलन मस्क पर ट्विटर के निवेशकों को किया गुमराह, लग सकता है जुर्माना

क्या है खबर?

कैलिफोर्निया की एक जूरी ने ट्विटर के अधिग्रहण से पीछे हटने की कोशिश करते हुए एलन मस्क पर जानबूझकर निवेशकों को गुमराह करने का फैसला सुनाया है। साथ ही उन शेयरधारकों का समर्थन किया, जिन्होंने मस्क पर झूठे बयान देने और 2022 में 44 अरब डॉलर (करीब 3,960 अरब रुपये) के अधिग्रहण से पहले सोशल मीडिया कंपनी के शेयरों को जानबूझकर गिराने का आरोप लगाया था। इस फैसले के बाद मस्क पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है।