एंथ्रोपिक में जूनियर टेक कर्मचारियों की हिस्सेदारी घटकर 9 फीसदी हुई, जानिए क्या है वजह

AI एजेंट्स 6 गुना ज्यादा घंटे काम कर रहे हैं और इंजीनियर्स 5 गुना ज्यादा कोड तैयार कर रहे हैं। ऐसे में एंथ्रोपिक अब केवल तकनीकी कौशल वाले लोगों के बजाय उन उम्मीदवारों को प्राथमिकता दे रही है, जिनमें सही फैसले लेने की समझ और माहौल के हिसाब से ढलने की क्षमता हो।

रिपोर्ट बताती है कि भले ही कुल मिलाकर टेक सेक्टर में भर्तियां बढ़ी हैं, लेकिन अब कंपनियों का ध्यान शुरुआती स्तर की भूमिकाओं से हट गया है। यह भी साफ किया गया है कि इन सभी बदलावों की वजह केवल AI ही नहीं है।