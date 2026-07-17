ल्यूक रोंची न्यूजीलैंड के कोचिंग पद से हटेंगे (तस्वीर: एक्स/@BLACKCAPS)

ल्यूक रोंची न्यूजीलैंड के कोच पद से हटेंगे, BBL में संभालेंगे नई जिम्मेदारी

लेखन अंकित पसबोला 11:09 am Jul 17, 202611:09 am

क्या है खबर?

न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के कोचिंग दल में बदलाव होने जा रहा है। दरअसल, टीम के बल्लेबाजी कोच ल्यूक रोंची भारत के खिलाफ इस साल होने वाली घरेलू सीरीज के बाद अपना पद छोड़ देंगे। उन्होंने बिग बैश लीग (BBL) में मेलबर्न रेनेगेड्स के प्रमुख कोच का पद स्वीकार कर लिया है। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड (NZC) ने शुक्रवार को आधिकारिक ऐलान किया है। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।