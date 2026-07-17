ल्यूक रोंची न्यूजीलैंड के कोच पद से हटेंगे, BBL में संभालेंगे नई जिम्मेदारी
क्या है खबर?
न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के कोचिंग दल में बदलाव होने जा रहा है। दरअसल, टीम के बल्लेबाजी कोच ल्यूक रोंची भारत के खिलाफ इस साल होने वाली घरेलू सीरीज के बाद अपना पद छोड़ देंगे। उन्होंने बिग बैश लीग (BBL) में मेलबर्न रेनेगेड्स के प्रमुख कोच का पद स्वीकार कर लिया है। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड (NZC) ने शुक्रवार को आधिकारिक ऐलान किया है। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।
कार्यकाल
उपलब्धियों भरा रहा रोंची का कार्यकाल
रोंची का कोचिंग का कार्यकाल कई सफलताओं से भरा रहा है। वह उस न्यूजीलैंड टीम के बल्लेबाजी कोच थे जिसने 2021 में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जीती।
इसके साथ-साथ 2021 और 2026 में टी-20 विश्व कप के फाइनल में जगह बनाई थी। उनके कार्यकाल में ही न्यूजीलैंड ने भारत में खेलते हुए ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज को 3-0 से जीता था।
इसके अलावा 2024 और 2026 में भारत में वनडे सीरीज भी जीती थी।
बयान
रोंची को लेकर क्या बोले कप्तान लैथम?
न्यूजीलैंड के टेस्ट कप्तान टॉम लैथम ने रोंची का आभार व्यक्त किया।
उन्होंने कहा, "वह इस दल के बहुत अहम सदस्य हैं। इसलिए रोंची जैसे व्यक्ति का जाना निराशाजनक है।"
लैथम ने इस बात पर भी जोर दिया कि रोंची की देखरेख में हर खिलाड़ी का खेल बेहतर हुआ है।
वह हमेशा टीम के लिए बहुत मेहनत करने वाले व्यक्ति रहे हैं और उनकी यह मेहनत मैदान पर भी दिखती है।