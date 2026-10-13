जियो PC से किसी भी डिवाइस पर मिलेगी मॉडर्न कंप्यूटिंग की सुविधा

जियो PC के 2 प्लान उपलब्ध हैं। एक 8GB RAM और 500GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसकी कीमत 1,000 रुपये है और इसकी वैधता 2 महीने है।

दूसरा अल्ट्रा प्लान है, जिसमें 16GB RAM और 1TB स्टोरेज मिलती है और इसकी कीमत 1,200 रुपये है। इसमें आपको लिब्रेऑफिस और वेब ब्राउजर पहले से मिलेंगे। साथ ही यह एडोब एक्सप्रेस को भी सपोर्ट करता है।

सबसे अच्छी बात यह है कि आपके डाटा को इंटरप्राइज-ग्रेड क्लाउड स्टोरेज के जरिए सुरक्षित रखा जाता है और इसमें जीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी मॉडल का भी इस्तेमाल होता है। इसलिए अगर, आपका अपना डिवाइस खराब हो भी जाए तो भी आपका डाटा सुरक्षित रहेगा।