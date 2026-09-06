जियो ने लॉन्च किया मेगा एनिवर्सरी प्लान, जानिए कीमत और इसकी खासियत

यह प्लान जियोहॉटस्टार मोबाइल प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ आता है, जिसमें हॉलीवुड कंटेंट देखने की सुविधा है। इसके अलावा, जियो टीवी प्रो पैक के जरिए 1,000 से ज्यादा चैनल्स भी उपलब्ध होंगे।

इस प्लान में 120GB का अतिरिक्त बोनस डाटा भी दिया जा रहा है, जो हर महीने 10GB के हिसाब से मिलेगा। साथ ही क्लाउड स्टोरेज भी ज्यादा मिलेगा।

इस प्लान की सबसे बड़ी खासियत 18 महीने का गूगल जेमिनी प्रो सब्सक्रिप्शन है, जिसकी बाजार कीमत 35,100 रुपये है। इसमें कई पार्टनर वाउचर्स भी मिलते हैं, जिनमें फ्लाइट टिकट (इजमाईट्रिप), शॉपिंग (एजिओ) और मूवी टिकट्स (सिनेपोलिस) पर छूट शामिल है।