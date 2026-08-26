हार्वर्ड के इतिहासकार ने AI के कारण लाेकतंत्र पर मंडराते खतरे की दी चेतावनी

लेपोर की जल्द आने वाली किताब 'द राइज एंड फॉल ऑफ द आर्टिफिशियल स्टेट' इस बात की गहराई से पड़ताल करती है कि ChatGPT जैसे AI टूल कैसे मतदाताओं को प्रभावित कर सकते हैं और सोशल मीडिया हमारी सोच को किस तरह से आकार देता है। उन्हें चिंता है कि टेक्नोलॉजी से चलने वाली यह दुनिया हमें और अकेला कर रही है और हमारे समुदायों को कमजोर कर रही है। लेपोर ने सिलिकॉन वैली पर भी निशाना साधा।

उन्होंने कहा कि सिलिकॉन वैली इस विचार को बढ़ावा दे रही है कि AI को रोका नहीं जा सकता। लेपोर ने हमें याद दिलाया कि इंटरनेट को लेकर भी ऐसे ही वादे किए गए थे, लेकिन उसने भी हमेशा लोकतंत्र को नहीं बचाया था।