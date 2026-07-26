एनवीडिया CEO ने अगले 10 सालों में AI चिप्स की मांग 10 गुना बढ़ने का किया दावा

हुआंग का कहना है कि कंपनियां AI में बहुत पैसा लगा रही हैं और इसके अच्छे नतीजे भी मिल रहे हैं। एंथ्रोपिक जैसी कंपनियों को इससे असली फायदा दिख रहा है।

वे यह भी कहते हैं कि AI टूल्स से कारोबार अब और ज्यादा उत्पादक और कुशल हो रहे हैं, जिसकी वजह से नई टेक्नोलॉजी की मांग लगातार बढ़ रही है।

हालांकि, आगे कुछ दिक्कतें भी आ सकती हैं, जैसे चिप्स, जमीन, बिजली और मजदूरों की कमी से काम थोड़ा धीमा पड़ सकता है, लेकिन हुआंग इन मुश्किलों को एक तरह से अच्छा मानते हैं क्योंकि इनसे सभी को जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का समय मिल जाएगा, ताकि यह बढ़ोतरी बिना किसी बाधा के लंबे समय तक जारी रह सके।