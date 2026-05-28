एनवीडिया प्रमुख जेंसेन हुआंग सिंघुआ विश्वविद्यालय के बोर्ड में होंगे शामिल

टेक्नोलॉजी May 28, 2026

एनवीडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) जेंसेन हुआंग ने बीजिंग के सिंघुआ विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र और प्रबंधन स्कूल (SEM) के सलाहकार बोर्ड में शामिल होने पर सहमति जताई है। यह टेक्नोलॉजी और शिक्षा जगत दोनों के लिए एक अहम खबर है।

सिंघुआ विश्वविद्यालय को अक्सर 'चीन का हार्वर्ड' कहा जाता है और हुआंग की यह नियुक्ति ऐसे समय में हुई है, जब अमेरिका ने सैन्य चिंताओं की वजह से चीन को एनवीडिया के एडवांस्ड चिप्स भेजने पर रोक लगा रखी है।