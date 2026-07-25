एनवीडिया CEO जेंसेन हुआंग ने ओपन-वेट AI मॉडल्स का किया समर्थन

पत्र में बताया गया है कि ओपन-वेट माडल्स की मदद से स्टार्टअप्स, यूनिवर्सिटीज, हास्पिटल्स और छोटे बिजनेस भी बिना ज्यादा बजट खर्च किए ताकतवर AI बना सकते हैं।

इन सिस्टम्स को सभी के लिए उपलब्ध कराने से यानि पारदर्शिता बढ़ने से कोई भी खामी जल्दी पकड़ी जा सकती है और इससे सुरक्षा भी बढ़ती है।

हुआंग और इस पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले चाहते हैं कि ओपन और क्लोज्ड दोनों तरह के मॉडल साथ मिलकर काम करें, ताकि सबको इस आधुनिक तकनीक का पूरा फायदा मिल सके।