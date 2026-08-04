ऐपल 9GB रैम के साथ लॉन्च करेगी आईफोन 18E

ऐपल जल्द ही आईफोन 18E को 9GB रैम के साथ लॉन्च करने वाली है। यह आईफोन 17E की 8GB रैम से एक बड़ा अपग्रेड होगा।

ऐसे में यह उन लोगों के लिए एक अच्छा फोन हो सकता है, जो ज्यादा दमदार डिवाइस चाहते हैं, लेकिन उसके लिए प्रीमियम कीमत नहीं चुकाना चाहते।

विश्लेषक जेफ पु ने बताया है कि आईफोन 18E के साथ-साथ सामान्य आईफोन 18 भी मार्च या अप्रैल, 2027 तक आ सकता है।

इन फोन को लाने का मकसद ऐसे ग्राहकों को बेहतर परफॉर्मेंस देना है, जो ज्यादा पैसे खर्च नहीं करना चाहते।