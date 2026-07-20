जेफ बेजोस के AI स्टार्टअप को मिली करीब 4,200 करोड़ रुपये की फंडिंग

जेफ बेजोस के AI स्टार्टअप को मिली करीब 4,200 करोड़ रुपये की फंडिंग
जेफ बेजोस की कंपनी कस्प AI को 45 करोड़ डॉलर (करीब 4,200 करोड़ रुपये) की फंडिंग मिली है, जिसका इस्तेमाल वह सेमीकंडक्टर्स के क्षेत्र में करेगी।
2024 में शुरू हुआ यह यूनाइटेड किंगडम (UK) स्टार्टअप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का उपयोग कर सेमीकंडक्टर्स के लिए नई सामग्री खोजता है।
इसका लक्ष्य है कि चिप्स बनाने में बिजली की खपत कम हो और दुर्लभ खनिजों पर निर्भरता भी घटे। इस नई फंडिंग के साथ कंपनी कैम्ब्रिज, सिंगापुर और बे एरिया में अपनी प्रयोगशालाओं का विस्तार करेगी।
कंपनी ने लॉन्च किया AI मटेरियल्स फाउंड्री
सोमवार को कस्प AI ने अपना AI मटेरियल्स फाउंड्री लॉन्च किया। इसमें एनवीडिया, मेटा और हुंडई जैसी बड़ी कंपनियां उसके साथ जुड़ी हैं।
कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) चाड एडवर्ड्स बताते हैं कि फिलहाल उनके अधिकतर प्रयास सप्लाई चेन की दिक्कतों को दूर करने पर केंद्रित हैं।
वे रुथेनियम और इरिडियम जैसे चुनौतीपूर्ण धातुओं के विकल्प तलाश रहे हैं। इस फंडिंग राउंड के बाद कस्प AI का मूल्यांकन 52 करोड़ डॉलर (करीब 4,900 करोड़ रुपये) से बढ़कर 2.6 अरब डॉलर (करीब 250 अरब रुपये) हो गया है।
टिकाऊ मटेरियल्स साइंस को आगे बढ़ाने का लक्ष्य
कस्प AI कार्बन कैप्चर और जल शोधन जैसे प्रोजेक्ट्स में भी मशीन लर्निंग का इस्तेमाल कर रही है। यैन लेकन और जेफ्री हिंटन जैसे विशेषज्ञों की सलाह, AMD और मेटा के साथ साझेदारियों के दम पर कस्प AI का लक्ष्य सभी क्षेत्रों में अधिक कुशल और टिकाऊ मटेरियल्स साइंस को बढ़ावा देना है।