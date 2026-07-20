जेफ बेजोस के AI स्टार्टअप को मिली करीब 4,200 करोड़ रुपये की फंडिंग

सोमवार को कस्प AI ने अपना AI मटेरियल्स फाउंड्री लॉन्च किया। इसमें एनवीडिया, मेटा और हुंडई जैसी बड़ी कंपनियां उसके साथ जुड़ी हैं।

कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) चाड एडवर्ड्स बताते हैं कि फिलहाल उनके अधिकतर प्रयास सप्लाई चेन की दिक्कतों को दूर करने पर केंद्रित हैं।

वे रुथेनियम और इरिडियम जैसे चुनौतीपूर्ण धातुओं के विकल्प तलाश रहे हैं। इस फंडिंग राउंड के बाद कस्प AI का मूल्यांकन 52 करोड़ डॉलर (करीब 4,900 करोड़ रुपये) से बढ़कर 2.6 अरब डॉलर (करीब 250 अरब रुपये) हो गया है।