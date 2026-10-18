2045 तक धरती के बाहर होगी इंसानी बस्ती, जेफ बेजोस का चौंकाने वाला दावा

बेजोस की कल्पना है कि चंद्रमा पर ज्यादातर भारी-भरकम काम रोबोट करेंगे। AI और रोबोटिक्स उन जोखिम भरे कामों को संभालेंगे, ताकि इंसानों को ये नहीं करने पड़ें।

उन्होंने आज की तकनीकी खोजों की तुलना उन पुरानी खोजों से की, जिन्होंने हमारे जीने का तरीका बदल दिया था। कुछ लोग भले ही AI से नौकरियों के जाने को लेकर चिंता करते हैं, लेकिन बेजोस को लगता है कि ये नए टूल हमें एक सभ्यता के तौर पर आगे बढ़ने में मदद करेंगे। इससे संसाधनों और अवसरों का विस्तार होगा, बिना किसी को हमारे ग्रह से बाहर धकेले।