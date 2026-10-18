2045 तक धरती के बाहर होगी इंसानी बस्ती, जेफ बेजोस का चौंकाने वाला दावा
जेफ बेजोस को लगता है कि अंतरिक्ष में जीवन जितना हम सोचते हैं, उससे कहीं ज्यादा करीब है। इटैलियन टेक वीक में बोलते हुए अमेजन और ब्लू ओरिजन के संस्थापक बेजोस ने कहा कि 2045 तक लाखों लोग पृथ्वी के बाहर रहने लगेंगे। वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और ऑटोमेशन में तेजी से हो रही तरक्की को इसका श्रेय देते हैं।
उनके मुताबिक, ऐसा इसलिए नहीं है कि हमें पृथ्वी छोड़नी पड़ेगी, बल्कि टेक्नोलॉजी इसे आसान और सुरक्षित बना रही है।
चंद्रमा पर जोखिम भरे काम संभालेगा AI
बेजोस की कल्पना है कि चंद्रमा पर ज्यादातर भारी-भरकम काम रोबोट करेंगे। AI और रोबोटिक्स उन जोखिम भरे कामों को संभालेंगे, ताकि इंसानों को ये नहीं करने पड़ें।
उन्होंने आज की तकनीकी खोजों की तुलना उन पुरानी खोजों से की, जिन्होंने हमारे जीने का तरीका बदल दिया था। कुछ लोग भले ही AI से नौकरियों के जाने को लेकर चिंता करते हैं, लेकिन बेजोस को लगता है कि ये नए टूल हमें एक सभ्यता के तौर पर आगे बढ़ने में मदद करेंगे। इससे संसाधनों और अवसरों का विस्तार होगा, बिना किसी को हमारे ग्रह से बाहर धकेले।