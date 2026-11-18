एनवीडिया के नए बोर्ड चेयरमैन हार्वे जोन्स ने स्पष्ट किया है कि कंपनी के पूर्व CEO जेन्सेन हुआंग को वापस लाने की कोई योजना नहीं है।

12 नवंबर को हुआंग के इस्तीफे के बाद जोन्स ने बोर्ड चेयरमैन की जिम्मेदारी संभाली थी। उन्होंने बताया कि एनवीडिया नए CEO की तलाश के लिए एग्जीक्यूटिव नियुक्ति करने वाली कंपनी हेड्रिक एंड स्ट्रगल्स की मदद ले रही है।

इसके लिए कंपनी ने बाहरी विशेषज्ञों की सेवाएं भी ली हैं।