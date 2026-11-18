एनवीडिया के नए CEO को लेकर जेफ बेजोस की सलाह, कंपनी के भीतर से तलाशें लीडर
क्या है खबर?
चिप कंपनी एनवीडिया में नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) को लेकर चर्चाओं के बीच अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस ने अपनी बात रखी है। उन्होंने कंपनी के बोर्ड को सलाह दी कि नए CEO की तलाश बाहर करने के बजाय अंदर ही करनी चाहिए। बेजोस का मानना है कि एनवीडिया का कारोबार काफी जटिल है और इसे समझने के लिए कंपनी के भीतर काम करने वाले व्यक्ति को नेतृत्व सौंपना बेहतर होगा।
फैसला
जेन्सेन हुआंग की वापसी नहीं चाहता एनवीडिया बोर्ड
एनवीडिया के नए बोर्ड चेयरमैन हार्वे जोन्स ने स्पष्ट किया है कि कंपनी के पूर्व CEO जेन्सेन हुआंग को वापस लाने की कोई योजना नहीं है।
12 नवंबर को हुआंग के इस्तीफे के बाद जोन्स ने बोर्ड चेयरमैन की जिम्मेदारी संभाली थी। उन्होंने बताया कि एनवीडिया नए CEO की तलाश के लिए एग्जीक्यूटिव नियुक्ति करने वाली कंपनी हेड्रिक एंड स्ट्रगल्स की मदद ले रही है।
इसके लिए कंपनी ने बाहरी विशेषज्ञों की सेवाएं भी ली हैं।
चर्चा
नए CEO के लिए कई बड़े नाम चर्चा में
एनवीडिया के अगले CEO के लिए कई बड़े नामों पर चर्चा हो रही है।
इनमें आर्म होल्डिंग्स के CEO रेने हास, कंपनी की अंतरिम CEO कोलेट क्रेस और जेन्सेन हुआंग की बेटी मैडिसन हुआंग शामिल हैं। कंपनी दुनिया की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी है और ऐसे में उसके नए प्रमुख का चयन काफी अहम माना जा रहा है।
नेतृत्व की जिम्मेदारी संभालने के लिए कई अनुभवी तकनीकी अधिकारियों के नाम भी सामने आ रहे हैं।
अन्य
हुआंग के इस्तीफे के बाद नेतृत्व को लेकर बढ़ी चर्चा
हुआंग ने कथित निजी संबंधों से जुड़े खुलासों के बाद CEO पद छोड़ दिया था।
उनके इस्तीफे के बाद एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप समेत कई लोगों ने उनकी वापसी का समर्थन किया है। ट्रंप ने टिम कुक का नाम भी एनवीडिया के संभावित CEO के रूप में सुझाया था।
वहीं, अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने बोर्ड से बाहर के उम्मीदवार को चुनने की बात कही है। कंपनी में नेतृत्व बदलाव को लेकर चर्चाएं जारी हैं।