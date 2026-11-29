यह रोवर ल्यूपेक्स मिशन का हिस्सा है, जिसे जापान और भारत की भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) मिलकर 2028-29 में लॉन्च करने वाले हैं।

इसका मुख्य काम चंद्रमा पर पानी की बर्फ खोजना है। यह एक बड़ी उपलब्धि होगी क्योंकि पृथ्वी से पानी ले जाना बहुत महंगा पड़ता है।

अगर, यह मिशन कामयाब होता है तो उस बर्फ को रॉकेट ईंधन में बदलने की योजना है। इससे भविष्य में अंतरिक्ष की खोज सस्ती और ज्यादा टिकाऊ बन जाएगी। इस रोवर को कम से कम 3.5 महीने तक कड़ी परिस्थितियों में इसकी सहनशक्ति के लिए भी परखा जाएगा।