जापान का SLIM मिशन सफल, चांद पर पहुंचा आकार बदलने वाला रोवर
जापान में बना सिर्फ 3-इंच का एक गोलाकार और आकार बदलने वाले रोवर ने सफलतापूर्वक चांद पर अपना सफर पूरा किया। इस दौरान उसने खुद से रास्ता खोजने (ऑटोनॉमस नेविगेशन) और दूसरे लैंडर के साथ वायरलेस तरीके से बातचीत करने की क्षमता दिखाई। उस लैंडर ने फिर डाटा को पृथ्वी तक भेजा। 'SORA-Q' नाम का यह रोबोटिक रोवर भविष्य में और भी छोटे, खुद से चलने वाले (ऑटोनॉमस) लूनर रोबोट्स के लिए रास्ता बनाने का मकसद रखता है।
SORA-Q दिसंबर, 2023 में जापानी एयरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी (JAXA) के 'स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून' (SLIM) मिशन के तहत चांद पर गया। कुछ सप्ताह तक ऑर्बिट में रहने के बाद 19 जनवरी, 2024 को चांद की सतह पर उतरा।
SORA-Q रोबोट में ये हैं खासियत
SORA-Q कोई आम रोवर नहीं है। यह एक गोले से सिलेंडर जैसी शक्ल में बदल जाता है और अपने गोल हिस्सों को पहियों की तरह इस्तेमाल करता है। नेविगेशन के लिए इसमें एक कैमरा ऊपर आता है और संतुलन बनाए रखने के लिए एक पूंछ पीछे स्टेबलाइजर का काम करती है।
भले ही यह सिर्फ 100 मिनट तक ही संपर्क में रहा, जो योजना से थोड़ा कम था, लेकिन इस मिशन ने यह साबित कर दिखाया कि छोटे और खुद चलने वाले रोवर चंद्रमा की मुश्किल जगहों की भी पड़ताल कर सकते हैं।
इसके नतीजे साइंस रोबोटिक्स जर्नल में प्रकाशित हुए हैं और ये भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों को एक नई दिशा दे सकते हैं।