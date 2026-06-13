जापान का SLIM मिशन सफल, चांद पर पहुंचा आकार बदलने वाला रोवर टेक्नोलॉजी Jun 13, 2026

जापान में बना सिर्फ 3-इंच का एक गोलाकार और आकार बदलने वाले रोवर ने सफलतापूर्वक चांद पर अपना सफर पूरा किया। इस दौरान उसने खुद से रास्ता खोजने (ऑटोनॉमस नेविगेशन) और दूसरे लैंडर के साथ वायरलेस तरीके से बातचीत करने की क्षमता दिखाई। उस लैंडर ने फिर डाटा को पृथ्वी तक भेजा। 'SORA-Q' नाम का यह रोबोटिक रोवर भविष्य में और भी छोटे, खुद से चलने वाले (ऑटोनॉमस) लूनर रोबोट्स के लिए रास्ता बनाने का मकसद रखता है।

SORA-Q दिसंबर, 2023 में जापानी एयरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी (JAXA) के 'स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून' (SLIM) मिशन के तहत चांद पर गया। कुछ सप्ताह तक ऑर्बिट में रहने के बाद 19 जनवरी, 2024 को चांद की सतह पर उतरा।