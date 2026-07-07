हयाबूसा2 ने अंतरिक्ष में खोजा मूंगफली जैसा दिखने वाला एस्ट्रोयड

1998 KY26 एस्ट्रोयड की ओर बढ़ा मिशन

हयाबूसा2 के लिए अंतरिक्ष का यह सफर नया नहीं है। यह यान पहले भी रयुगु एस्ट्रोयड से नमूने लेकर आया था, जिनमें पानी वाले खनिज और कार्बनिक अणु मिले थे।

2020 में उन नमूनों को पृथ्वी पर पहुंचाने के बाद मिशन को और भी एस्ट्रोयड का पता लगाने के लिए आगे बढ़ाया गया।

तोरीफून की यह यात्रा इसी नए अध्याय की शुरुआत है। अब यह अंतरिक्ष यान 1998 KY26 एस्ट्रोयड की ओर बढ़ रहा है, जहां इसके 2031 में पहुंचने की उम्मीद है।

इन सभी फ्लाईबाई से नेविगेशन तकनीक को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी और ये भविष्य की ग्रहीय रक्षा योजनाओं के लिए भी अहम जानकारी दे सकते हैं।