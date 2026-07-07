हयाबूसा2 ने अंतरिक्ष में खोजा मूंगफली जैसा दिखने वाला एस्ट्रोयड
जापान के हयाबूसा2 अंतरिक्ष यान ने 5 जुलाई को उड़ान के दौरान पास से गुजरते (फ्लाईबाई) हुए मूंगफली जैसे एक अनोखे एस्ट्रोयड तोरीफून की शानदार तस्वीरें खींची हैं।
यह एस्ट्रोयड पृथ्वी से लगभग 1,000 लाख किलोमीटर दूर तैर रहा है और इसका आकार करीब 450-मीटर है। वैज्ञानिकों का मानना है कि तोरीफून अरबों साल पहले 2 छोटे अंतरिक्ष चट्टानों के धीरे-धीरे आपस में जुड़ने से बना था। वे बहुत उत्साहित हैं क्योंकि इसकी पथरीली सतह से यह पता चल सकता है कि एस्ट्रोयड और यहां तक कि ग्रह भी कैसे बने थे।
1998 KY26 एस्ट्रोयड की ओर बढ़ा मिशन
हयाबूसा2 के लिए अंतरिक्ष का यह सफर नया नहीं है। यह यान पहले भी रयुगु एस्ट्रोयड से नमूने लेकर आया था, जिनमें पानी वाले खनिज और कार्बनिक अणु मिले थे।
2020 में उन नमूनों को पृथ्वी पर पहुंचाने के बाद मिशन को और भी एस्ट्रोयड का पता लगाने के लिए आगे बढ़ाया गया।
तोरीफून की यह यात्रा इसी नए अध्याय की शुरुआत है। अब यह अंतरिक्ष यान 1998 KY26 एस्ट्रोयड की ओर बढ़ रहा है, जहां इसके 2031 में पहुंचने की उम्मीद है।
इन सभी फ्लाईबाई से नेविगेशन तकनीक को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी और ये भविष्य की ग्रहीय रक्षा योजनाओं के लिए भी अहम जानकारी दे सकते हैं।