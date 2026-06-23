जापानी AI सिस्टम ने गूगल, OpenAI और एंथ्रोपिक के मॉडल्स को पछाड़ा

कई टेस्ट में दमदार रहा प्रदर्शन

फुगु अल्ट्रा ने GPQA-D (डायमंड) ग्रेजुएट लेवल साइंस टेस्ट में भी शानदार प्रदर्शन किया। इसने 95.5 अंक हासिल कर पहला स्थान पाया और मिथोस प्रीव्यू के 94.6 अंकों से आगे निकल गया।

साकाना ने बताया है कि फुगु ने सिर्फ इन्हीं टेस्ट में नहीं, बल्कि जापानी लिखावट के विश्लेषण, वित्तीय पूर्वानुमान और रूबिक्स क्यूब हल करने जैसे कई क्षेत्रों में भी गूगल के जेमिनी 3.1 प्रो और OpenAI के GPT-5.5 जैसे बड़े मॉडल्स से बेहतर काम करके दिखाया है।

दूसरी तरफ, एंथ्रोपिक को क्लाउड फैबल 5 को बाजार से हटाना पड़ा, क्योंकि अमेरिकी अधिकारियों को चिंता थी कि इसका गलत इस्तेमाल जैविक हथियार बनाने या साइबर हमले करने के लिए हो सकता है। अब ऐसी स्थिति में फुगु जैसे मॉडल प्रदर्शन के पैमाने पर सबसे आगे निकल आए हैं।