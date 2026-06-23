जापानी AI सिस्टम ने गूगल, OpenAI और एंथ्रोपिक के मॉडल्स को पछाड़ा
जापानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) स्टार्टअप साकाना ने 'फुगु' नाम का एक नया सिस्टम पेश किया है। यह एक ही API के जरिए कई मॉडल्स को एक साथ संभाल सकता है, जिससे मुश्किल काम भी आसानी से किए जा सकते हैं।
इस सिस्टम का एक और भी एडवांस वर्जन है, जिसे 'फुगु अल्ट्रा' नाम दिया है। इसने कमाल दिखाते हुए एंथ्रोपिक के क्लाउड 5 को कई कोडिंग टेस्ट में पीछे छोड़ दिया।
इसे लाइवकोडबेंच टेस्ट में 93.2 अंक मिले, जबकि क्लाउड 5 89.8 अंक ही हासिल कर पाया। इतना ही नहीं, ग्रेजुएट स्तर के साइंस बेंचमार्क में भी इसने मिथोस प्रीव्यू को मात दे दी। ये नतीजे बताते हैं कि फुगु अल्ट्रा बदलती हुई समस्याओं को सुलझाने में बहुत माहिर है।
कई टेस्ट में दमदार रहा प्रदर्शन
फुगु अल्ट्रा ने GPQA-D (डायमंड) ग्रेजुएट लेवल साइंस टेस्ट में भी शानदार प्रदर्शन किया। इसने 95.5 अंक हासिल कर पहला स्थान पाया और मिथोस प्रीव्यू के 94.6 अंकों से आगे निकल गया।
साकाना ने बताया है कि फुगु ने सिर्फ इन्हीं टेस्ट में नहीं, बल्कि जापानी लिखावट के विश्लेषण, वित्तीय पूर्वानुमान और रूबिक्स क्यूब हल करने जैसे कई क्षेत्रों में भी गूगल के जेमिनी 3.1 प्रो और OpenAI के GPT-5.5 जैसे बड़े मॉडल्स से बेहतर काम करके दिखाया है।
दूसरी तरफ, एंथ्रोपिक को क्लाउड फैबल 5 को बाजार से हटाना पड़ा, क्योंकि अमेरिकी अधिकारियों को चिंता थी कि इसका गलत इस्तेमाल जैविक हथियार बनाने या साइबर हमले करने के लिए हो सकता है। अब ऐसी स्थिति में फुगु जैसे मॉडल प्रदर्शन के पैमाने पर सबसे आगे निकल आए हैं।