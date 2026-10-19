नमक से दिमाग को होने वाले नुकसान से बचाएगा सोयाबीन का यह तत्व
जापान के वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि सोयाबीन में पाया जाने वाला एक प्राकृतिक पदार्थ LPC70 दिमाग को ज्यादा नमक खाने से होने वाले नुकसान से बचा सकता है।
चूहों पर किए गए शोध में देखा गया कि जिनको LPC70 दिया गया था, उनकी याददाश्त बेहतर थी, सामाजिक व्यवहार अच्छा था और ब्लड प्रेशर भी कम था। दूसरी तरफ, जिन चूहों को इसके बिना ज्यादा नमक वाला खाना दिया गया था, उनमें ये फायदे नहीं दिखे।
वैज्ञानिकों की टीम ने पाया कि यह पदार्थ दिमाग और गुर्दों के कुछ खास संकेतों को संतुलित करता है। ये संकेत ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करते हैं और तंत्रिका कोशिकाओं को स्वस्थ रखने का काम करते हैं।
इंसानों के लिए और शोध की जरूरत
ये नतीजे अभी शुरुआती हैं और जानवरों पर हुए शोध पर आधारित हैं। फिर भी वैज्ञानिक मानते हैं कि LPC70 भविष्य में इंसानों को ज्यादा नमक खाने से होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं, जैसे याददाश्त की दिक्कतें या हाई ब्लड प्रेशर से बचाने में मदद कर सकता है।
इंसानों पर इसके इस्तेमाल से पहले इस पर और ज्यादा शोध करने की जरूरत है। हालांकि, खान-पान को बेहतर और समझदारी से चुनने की दिशा में यह एक उम्मीद भरा कदम है।