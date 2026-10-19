नमक से दिमाग को होने वाले नुकसान से बचाएगा सोयाबीन का यह तत्व

जापान के वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि सोयाबीन में पाया जाने वाला एक प्राकृतिक पदार्थ LPC70 दिमाग को ज्यादा नमक खाने से होने वाले नुकसान से बचा सकता है।

चूहों पर किए गए शोध में देखा गया कि जिनको LPC70 दिया गया था, उनकी याददाश्त बेहतर थी, सामाजिक व्यवहार अच्छा था और ब्लड प्रेशर भी कम था। दूसरी तरफ, जिन चूहों को इसके बिना ज्यादा नमक वाला खाना दिया गया था, उनमें ये फायदे नहीं दिखे।

वैज्ञानिकों की टीम ने पाया कि यह पदार्थ दिमाग और गुर्दों के कुछ खास संकेतों को संतुलित करता है। ये संकेत ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करते हैं और तंत्रिका कोशिकाओं को स्वस्थ रखने का काम करते हैं।