कीड़ों से चलना सीख रहा 6 पैरों वाला रोबोट, रास्ता देखकर बदलता है अपनी चाल

कीड़ों से चलना सीख रहा 6 पैरों वाला रोबोट, रास्ता देखकर बदलता है अपनी चाल
टेक्नोलॉजी
जापान और थाईलैंड के वैज्ञानिकों ने एक 6 पैरों वाला रोबोट तैयार किया है। यह रोबोट बिल्कुल एक कीड़े जैसा चलता है।
इसमें पहले से कोई कमांड नहीं डाली गई थी, बल्कि वैज्ञानिकों ने रोबोट को केवल एक कीड़े को देखकर सीखने का मौका दिया।
इस तरीके से रोबोट नए रास्तों या किसी भी तरह की जमीन पर अपने कदमों को एक घंटे से भी कम समय में आसानी से ढाल लेता है।
आपदा बचाव में काम आ सकता है यह तरीका
यह नई खोज ऐसे हालात में बहुत काम की हो सकती है, जहां रोबोट को मुश्किल जगहों से गुजरना पड़ता है। अक्सर आपदा के वक्त रोबोट उबड़-खाबड़ जमीन पर फंस जाते हैं।
इस ट्रेनिंग के तरीके को अलग-अलग डिजाइन के रोबोट पर भी लागू किया जा सकता है, यहां तक कि ऐसे रोबोट पर भी जिनके पैर नहीं होते या टूट गए हों।
इससे ऐसे मजबूत रोबोट बनाए जा सकते हैं, जो भूकंप या किसी भी ऐसी खतरनाक जगह पहुंच सकें, जहां आम गाड़ियां नहीं जा सकतीं।