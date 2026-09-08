कीड़ों से चलना सीख रहा 6 पैरों वाला रोबोट, रास्ता देखकर बदलता है अपनी चाल

यह नई खोज ऐसे हालात में बहुत काम की हो सकती है, जहां रोबोट को मुश्किल जगहों से गुजरना पड़ता है। अक्सर आपदा के वक्त रोबोट उबड़-खाबड़ जमीन पर फंस जाते हैं।

इस ट्रेनिंग के तरीके को अलग-अलग डिजाइन के रोबोट पर भी लागू किया जा सकता है, यहां तक कि ऐसे रोबोट पर भी जिनके पैर नहीं होते या टूट गए हों।

इससे ऐसे मजबूत रोबोट बनाए जा सकते हैं, जो भूकंप या किसी भी ऐसी खतरनाक जगह पहुंच सकें, जहां आम गाड़ियां नहीं जा सकतीं।