जापान ने पेश किया डोरिमोन बॉक्स, मिनटों में गर्मी से देगा सुकून

बूथ के अंदर का तापमान 15 डिग्री पर आरामदायक रहता है। यह गर्दन, पीठ और सिर पर 5 डिग्री की ठंडी हवा छोड़ता है, जिससे तुरंत राहत मिलती है।

ज्यादातर लोग 5 से 10 मिनट में ही तरोताजा महसूस करने लगते हैं। वैसे एक बार में इसमें 20 मिनट से ज्यादा नहीं रुक सकते। इसे काम की एक से दूसरी जगह ले जाना बहुत आसान है और यह एक सामान्य बिजली के सॉकेट से चल जाता है।

डोरिमोन बॉक्स जापान के उस बड़े प्रयास का हिस्सा है, जिसमें वे कामगारों को जलवायु परिवर्तन की वजह से आने वाली भीषण गर्मियों से बचा रहे हैं। पानी पीने के लिए मिलने वाले ब्रेक और बाकी सुरक्षा उपायों के साथ इसे एक अतिरिक्त सुरक्षा कवच की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है।