नासा के साथ जापान का मंगल के चांद पर इसी महीने लॉन्च होगा MMX मिशन

MMX अंतरिक्ष यान को जापान के सबसे नए H3 रॉकेट से भेजा जाएगा, जिसे जापान एयरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी (JAXA) और मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज ने मिलकर बनाया है।

63-मीटर ऊंचा यह H3 रॉकेट पुराने H-IIA मॉडल की जगह लेगा। मार्च, 2023 में इसकी पहली उड़ान और फिर रॉकेट की 8वीं उड़ान में भी कुछ असफलताओं का सामना करना पड़ा था।

अब सुधरा हुआ H3 रॉकेट इस मिशन के साथ अपनी सबसे बड़ी परीक्षा देने वाला है। अगर, यह मिशन सफल होता है तो जापान उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजने और खोज करने की दौड़ में आगे बना रहेगा।