जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने खोजे प्राचीन आकाशगंगा में 3 विशाल ब्लैक होल

टीम ने इन ब्लैक होल्स को इनके चारों ओर घूमती हाइड्रोजन गैस से आने वाले अजीबो-गरीब रोशनी के पैटर्न को देखकर पहचाना। इनमें से 2 ब्लैक होल आकाशगंगा के केंद्र के पास हैं, जबकि एक थोड़ा बाहर की तरफ है।

उनके शोध से पता चलता है कि शुरुआती ब्रह्मांड में ब्लैक होल्स का एक-दूसरे में समा जाना शायद उनके तेजी से बढ़ने का एक और तरीका हो सकता है।

वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि आगे के अध्ययन से उन्हें ब्लैक होल के विलय का पूरा इतिहास जानने और यह समझने में मदद मिलेगी कि ब्रह्मांड ने अपनी शुरुआत में ही इतने बड़े ब्लैक होल कैसे बनाए।