जेम्स वेब स्पेस टेलिस्कोप नहीं लगा पा इन ग्रहों पर पानी के भंडार का सही से पता
एक नए अध्ययन में सामने आया है कि जेम्स वेब स्पेस टेलिस्कोप (JWST) शायद गर्म सब-नेपच्यून एक्सोप्लैनेट्स पर मौजूद पानी की असली मात्रा का सही अंदाजा नहीं लगा पा रहा है।
ये वो ग्रह होते हैं, जो हमारी धरती से थोड़े बड़े हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इन ग्रहों के अंदर गहराई में हाइड्रोजन और पानी एक-दूसरे से अलग हो जाते हैं।
JWST का मौजूदा तरीका केवल इन ग्रहों की ऊपरी, सूखी परतों को ही देख पाता है, जिससे उनके भीतर छिपे पूरे पानी का पता लगाना मुश्किल हो जाता है।
एथेनिया ने ढूंढ निकाला छिपा हुआ पानी
रिसर्चर्स ने एथेनिया (ATHENAIA) नाम के एक नए सिमुलेशन टूल का उपयोग किया और TOI-270 d नाम के एक ग्रह पर शोध किया।
उन्होंने पाया कि इसका दिखाई देने वाला वायुमंडल शायद किसी बहुत बड़े, पानी से भरे संसार का केवल एक छोटा-सा हिस्सा है।
उनका मानना है कि कई सब-नेपच्यून ग्रहों में ऐसे ही कई राज छिपे हो सकते हैं, इसलिए अंतरिक्ष में होने वाले भविष्य के शोध को पूरी तस्वीर समझने के लिए और भी गहराई से जांच करनी होगी।