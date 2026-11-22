सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी जे आर्मस ने आइंस्टीन के समीकरणों में एक नया पहलू जोड़ा है। उन्होंने 5-आयामों (5D) वाले 'ब्लैक सैटर्न' नाम के एक चौंकाने वाले मॉडल का विस्तार किया है।

इसके केंद्र में एक सामान्य ब्लैक होल है, जिसके चारों ओर एक घूमती हुई ब्लैक रिंग है। यह कुछ-कुछ शनि ग्रह और उसके छल्लों जैसा दिखता है, लेकिन यह किसी विज्ञान-फिक्शन फिल्म की कल्पना जैसा है।

सबसे दिलचस्प बात यह है कि ब्लैक होल और यह रिंग दोनों 2 अलग-अलग तलों में एक-दूसरे से आजादी से घूम सकते हैं। हमारी सामान्य 4-आयामी दुनिया में ऐसा होना नामुमकिन है।