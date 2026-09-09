एंथ्रोपिक के शोधकर्ता ने AI सुरक्षा चिंताओं को लेकर दिया इस्तीफा

एंथ्रोपिक के शोधकर्ता जैकब कॉक्सन ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से जुड़े अस्तित्व संबंधी खतरों पर चिंता जताते हुए इस्तीफा दे दिया है। उन्हें इस बात की चिंता है कि कंपनियां बहुत तेजी से ताकतवर AI बनाने में जुटी हैं। उनका मानना है कि रिसर्च लैब एक-दूसरे से आगे निकलने की होड़ में सुरक्षा से ज्यादा तेजी दिखा रही हैं। उनकी चेतावनी है कि अगर, ऐसा ही चलता रहा तो अगले 10 सालों में ऐसे AI सिस्टम बन सकते हैं, जो इंसानों के लिए बड़ा खतरा होंगे। बता दें कि वह OpenAI में भी काम कर चुके हैं।