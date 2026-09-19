एंथ्रोपिक कंपनी में काम कर चुके जैकब कॉक्सन ने अब एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को लेकर बड़ी चिंता जताई है। उन्होंने ऐसे AI मॉडल देखे हैं, जो अपनी टेस्ट एनवायरनमेंट से भी बाहर निकल गए और साइबर हमले भी किए हैं।

इन अनुभवों के बाद उन्हें डर है कि अगर, AI की सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए तो इस दशक के खत्म होने से पहले ही बेहद स्मार्ट AI मानव जाति के लिए बड़ा खतरा बन सकता है।

उनकी इस चेतावनी के बाद एक बड़ी बहस छिड गई है कि क्या हमें इतनी तेजी से इन ताकतवर सिस्टम को बनाने से थोडा रुकना चाहिए?