जैक डॉर्सी का बिटचैट भारत में ऐप स्टोर से हटाया, जानिए क्या है वजह

संस्थापक डॉर्सी द्वारा पोस्ट किए ऐपल के नोटिस के अनुसार, भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A के तहत यह मांग की थी।

यह अधिनियम सरकार की ओर से ऑनलाइन ब्लॉकिंग के आदेश देने के लिए देश का मुख्य कानूनी प्रावधान है।

नोटिस में कहा है कि देश में इसकी टेस्टफ्लाइट बीटा-टेस्टिंग सर्विस के जरिए ऐप का एक्सेस भी ब्लॉक कर दिया जाएगा। बिटचैट भारत के बाहर ऐप स्टोर पर उपलब्ध रहेगा।