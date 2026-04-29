इक्सिगो ने अपने ऐप्स ChatGPT पर लॉन्च किए हैं

इक्सिगो ने ChatGPT पर लॉन्च किए अपने ऐप्स, AI से पूछ सकेंगे सवाल

क्या है खबर?

ट्रैवल प्लेटफॉर्म इक्सिगो ने ChatGPT पर अपने 3 प्लेटफॉर्म- फ्लाइट और होटल, अभीबस और कंफर्म टिकट के लिए नेटिव ऐप लॉन्च किया है। इससे संपूर्ण यात्रा योजना को सीधे एक संवादात्मक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) इंटरफेस में लाया जा सकेगा। कंपनी ने बताया कि यूजर ChatGPT के भीतर फ्लाइट, बस, ट्रेन और होटल के यात्रा विकल्पों को खोज और तुलना कर सकते हैं और फिर संबंधित इक्सिगो ग्रुप ऐप के जरिए बुकिंग कर सकते हैं।