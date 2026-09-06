ISRO के EOS-05 ने जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट के रास्ते में पूरी की अहम प्रक्रिया
भारत के नए पृथ्वी अवलोकन सैटेलाइट EOS-05 ने अंतरिक्ष में एक अहम पड़ाव पूरा किया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने इसे 4 सितंबर को लॉन्च किया था।
यह सैटेलाइट अब जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट की ओर बढ़ रहा है, जो पृथ्वी से करीब 36,000 किलोमीटर ऊपर है। वहां पहुंचकर यह इतनी ऊंचाई पर देश का पहला इमेजिंग सैटेलाइट होगा।
अब पूरे दिन होगी निगरानी
5 सितंबर को EOS-05 ने अपने इंजन को 1.5 घंटे तक चलाकर अपनी दिशा बदली। अब यह अगले कुछ दिनों में अपनी आखिरी तय जगह तक पहुंच जाएगा।
एक बार वहां स्थापित होने के बाद यह पूरे दिन पृथ्वी के एक ही हिस्से पर लगातार नजर रख सकेगा। इससे मौसम में बदलाव, चक्रवात, सीमा पर होने वाली गतिविधियां और फसलों के स्वास्थ्य जैसी चीजों को भी बेहतर तरीके से ट्रैक किया जा सकेगा।
यह सब देश में सभी लोगों की जिंदगी को थोड़ा आसान और सुरक्षित बनाने में अहम भूमिका निभाएगा।