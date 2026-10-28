ISRO पुरानी गलती से सीखकर NVS-03 लॉन्च को लेकर बदलेगी तरीका

वाल्व को पहले से खोल देने से ISRO को उम्मीद है कि पिछली बार वाली दिक्कत नहीं होगी और लॉन्च बिना किसी बाधा के पूरा हो जाएगा।

हालांकि, इस तरीके से लॉन्च के दौरान लीक या प्रेशर में बदलाव जैसी कुछ नई चुनौतियां भी आ सकती हैं।

फिर भी यह भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी की उस सोच को दिखाता है कि वह अपनी गलतियों से सीखता है और हर बार अपने अंतरिक्ष मिशन को और ज्यादा सफल बनाने की कोशिश करता है।