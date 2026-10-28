ISRO पुरानी गलती से सीखकर NVS-03 लॉन्च को लेकर बदलेगी तरीका
टेक्नोलॉजी
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) अपना NVS-03 सैटेलाइट 30 अक्टूबर को लॉन्च करने वाला है। इस बार एजेंसी कुछ अलग कर रही है।
सैटेलाइट के उड़ान भरने से पहले ही उसके पायरोटेक्निक वाल्व को खोल दिया जाएगा। यह बदलाव पिछले साल के NVS-02 मिशन के दौरान आई समस्या के बाद किया जा रहा है।
तब एक जरूरी वाल्व नहीं खुल पाया था, जिसकी वजह से सैटेलाइट कक्षा में ही फंस गया था।
लॉन्च बिना बाधा के पूरा होने की उम्मीद
वाल्व को पहले से खोल देने से ISRO को उम्मीद है कि पिछली बार वाली दिक्कत नहीं होगी और लॉन्च बिना किसी बाधा के पूरा हो जाएगा।
हालांकि, इस तरीके से लॉन्च के दौरान लीक या प्रेशर में बदलाव जैसी कुछ नई चुनौतियां भी आ सकती हैं।
फिर भी यह भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी की उस सोच को दिखाता है कि वह अपनी गलतियों से सीखता है और हर बार अपने अंतरिक्ष मिशन को और ज्यादा सफल बनाने की कोशिश करता है।