ISRO 4 सितंबर को लॉन्च करेगा देश का पहला जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट

EOS-05 भारत का ऐसा पहला इमेजिंग उपग्रह होगा, जो जियोसिनक्रोनस कक्षा में चक्कर लगाएगा। इसका मतलब है कि यह पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर रहकर हमारी धरती पर लगातार नजर रख पाएगा।

इसका मुख्य काम चक्रवात, बाढ़ और जंगल की आग जैसी आपदाओं पर नजर रखना है। साथ ही, यह मौसम में होने वाले बदलावों और आपातकालीन घटनाओं पर भी तेजी से नजर रख पाएगा।

यह लॉन्च ISRO के लिए वापसी का एक अहम मौका भी है। हाल ही में PSLV मिशन में हुई कुछ असफलताओं और 2021 में GSLV-F10/EOS-03 मिशन के नाकाम होने के बाद यह उड़ान भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी के लिए एक बहुत अहम कदम साबित होगी।