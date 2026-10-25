ISRO के पास 2029 तक होंगे 4 लॉन्च पैड, सैटेलाइट लॉन्च में आएगी तेजी

इन सभी योजनाओं को अंजाम देने के लिए ISRO निजी कंपनियों के साथ मिलकर काम करेगा। इससे देश में ज्यादा हाई-टेक नौकरियां सृजित होंगी और अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा।

एजेंसी के अध्यक्ष वी नारायणन ने बताया कि बढ़ती मांग को देखते हुए ऐसी साझेदारियां बहुत जरूरी हैं। आने वाले समय में गगनयान का पहला बिना अंतरिक्ष यात्री वाला टेस्ट भी होगा।

अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने से पहले ऐसे कई और टेस्ट किए जाएंगे। साथ ही जापान के साथ मिलकर चंद्रयान-5 मिशन भी शुरू होगा, जिसमें चांद की सतह की पड़ताल करने के लिए एक रोवर भेजा जाएगा।