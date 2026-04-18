ISRO 2027 में लाॅन्च करेगा G20 उपग्रह, करेगा जलवायु की निगरानी
क्या है खबर?
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) 2027 में G20 उपग्रह लॉन्च की तैयारी कर रहा है। इसको जलवायु, वायु प्रदूषण और मौसम के पैटर्न की निगरानी का अध्ययन करने का कार्य सौंपा जाएगा। इंजीनियरिंग स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया में DRDO, ISRO और एयरोनॉटिकल सोसायटी ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों को संबोधित करते हुए अंतरिक्ष एजेंसी के अध्यक्ष वी नारायणन ने शनिवार (18 अप्रैल) को इसकी पुष्टि की है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के साथ भारत G20 देशों में अग्रणी भूमिका निभाएगा।
रिकॉर्ड
प्रक्षेपण में बनाया रिकॉर्ड
ISRO ने उपग्रह प्रक्षेपण में भी बड़ी प्रगति की है। एजेंसी ने 34 देशों के 433 उपग्रहों का प्रक्षेपण किया है, जिसमें एक ही रॉकेट से 100 से अधिक उपग्रहों को कक्षा में स्थापित करना शामिल है। यह बिना किसी टक्कर के एक ही रॉकेट से सबसे अधिक उपग्रहों के प्रक्षेपण का विश्व रिकॉर्ड है। भारत से लॉन्च किया गया सबसे भारी उपग्रह भी एक वाणिज्यिक उपग्रह था, जो इस क्षेत्र में उसकी क्षमताओं को और उजागर करता है।
चंद्र मिशन
2040 में मानवयुक्त चंद्र मिशन की तैयारी
भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी के अध्यक्ष ने 2040 तक मानवयुक्त चंद्र मिशन की योजना का भी खुलासा किया है। उन्होंने कहा, "अगर हम 2040 तक इसे साकार कर लेते हैं तो हम प्रक्षेपण तकनीक, उपग्रह तकनीक, अनुप्रयोग क्षेत्र और मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के मामले में किसी भी अन्य अंतरिक्ष यात्री राष्ट्र के बराबर होंगे और हम विकसित भारत की दिशा में काम कर रहे हैं।" यह महत्वाकांक्षी लक्ष्य वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत को अग्रणीय बनाने में अहम होगा।