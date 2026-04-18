ISRO 2027 में G20 उपग्रह लाॅन्च करेगा

ISRO 2027 में लाॅन्च करेगा G20 उपग्रह, करेगा जलवायु की निगरानी

क्या है खबर?

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) 2027 में G20 उपग्रह लॉन्च की तैयारी कर रहा है। इसको जलवायु, वायु प्रदूषण और मौसम के पैटर्न की निगरानी का अध्ययन करने का कार्य सौंपा जाएगा। इंजीनियरिंग स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया में DRDO, ISRO और एयरोनॉटिकल सोसायटी ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों को संबोधित करते हुए अंतरिक्ष एजेंसी के अध्यक्ष वी नारायणन ने शनिवार (18 अप्रैल) को इसकी पुष्टि की है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के साथ भारत G20 देशों में अग्रणी भूमिका निभाएगा।