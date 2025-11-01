ISRO सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 2 नवंबर को संचार उपग्रह लॉन्च करेगा (तस्वीर: एक्स/@ISROSpaceflight)

ISRO अंतरिक्ष में एक और उपलब्धि बनाने को तैयार, कल लॉन्च करेगा सबसे भारी उपग्रह

क्या है खबर?

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) अंतरिक्ष में अपनी बढ़ती ताकत में एक और उपलब्धि जोड़ने को तैयार है। वह रविवार (2 नवंबर) को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से शाम 5:26 बजे अब तक का सबसे भारी संचार उपग्रह CMS-03 लॉन्च करने जा रहा है, जिसका वजन 4,410 किलोग्राम है। अंतरिक्ष यान को ISRO के सबसे शक्तिशाली प्रक्षेपण यान LVM3-M5 से अंतरिक्ष में भेजा जाएगा, जिसे विशाल पेलोड ले जाने की क्षमता के कारण 'बाहुबली' उपनाम दिया गया है।