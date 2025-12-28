ISRO की अगले साल में तीसरे लॉन्च पैड को शुरू करने की योजना है

ISRO कब शुरू करेगी तीसरा लॉन्च पैड? शीर्ष वैज्ञानिक ने दी जानकारी

क्या है खबर?

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष बंदरगाह पर तीसरा प्रक्षेपण पैड विकसित करने की तैयारी कर रही है। एक शीर्ष वैज्ञानिक ने बताया कि इसके लिए उपयुक्त वेंडर्स की पहचान की जा रही है। यह लॉन्च पैड भारी उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजने की योजना का हिस्सा है। अंतरिक्ष एजेंसी इस लॉन्च पैड को 4 सालों में विकास, स्थापना और संचालन करने की योजना को पूरा करने के लिए तेजी से कार्य कर रही है।