एपिक गेम्स आउटेज के कारण यूजर्स को गेम खेलने में परेशानी हुई (तस्वीर: एक्स/@EpicGames)

एपिक गेम्स आउटेज: यूजर नहीं खेल पा रहे फोर्टनाइट और रॉकेट लीग

क्या है खबर?

एपिक गेम्स ने अपने डिजिटल स्टोरफ्रंट एपिक गेम्स स्टोर (EGS) में एक बड़ी रुकावट की पुष्टि की है। इस कारण गेमर्स को फोर्टनाइट, रॉकेट लीग और फॉल गाइज सहित उसके कई लोकप्रिय गेम्स नहीं खेल पा रहे हैं। कंपनी ने एक पोस्ट में इस समस्या के बारे में जानकारी देते हुए यूजर्स को हुई असुविधा के लिए खेद व्यक्त किया है। इसके साथ ही वह समस्या का समाधान करने के कार्य में जुटी हुई है।