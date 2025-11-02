एपिक गेम्स आउटेज: यूजर नहीं खेल पा रहे फोर्टनाइट और रॉकेट लीग
क्या है खबर?
एपिक गेम्स ने अपने डिजिटल स्टोरफ्रंट एपिक गेम्स स्टोर (EGS) में एक बड़ी रुकावट की पुष्टि की है। इस कारण गेमर्स को फोर्टनाइट, रॉकेट लीग और फॉल गाइज सहित उसके कई लोकप्रिय गेम्स नहीं खेल पा रहे हैं। कंपनी ने एक पोस्ट में इस समस्या के बारे में जानकारी देते हुए यूजर्स को हुई असुविधा के लिए खेद व्यक्त किया है। इसके साथ ही वह समस्या का समाधान करने के कार्य में जुटी हुई है।
बयान
कंपनी ने क्या कहा?
कंपनी ने कहा, "हम अभी भी EGS के साथ-साथ फोर्टनाइट, रॉकेट लीग और फॉल गाइज सहित कई गेम्स तक पहुंच बहाल करने पर काम कर रहे हैं। असुविधा के लिए हमें खेद है और लॉग-इन शुरू होने के बाद हम आपको status.epicgames.com पर अपडेट देते रहेंगे।" डॉवडिटेक्टर के अनुसार, अमेरिका में 6,700 से ज्यादा यूजर्स ने आउटेज की सूचना दी। इनमें से 76 को लॉग-इन, 20 फीसदी को सर्वर कनेक्शन और 4 फीसदी को वेबसाइट में समस्या झेलनी पड़ी।
फोर्टनाइट
फोर्टनाइट यूजर्स को मिल रही एरर
आउटेज ट्रैकिंग वेबसाइट ने बताया कि 5,500 से ज्यादा फोर्टनाइट यूजर्स को इस व्यवधान का सामना करना पड़ा। इनमें से 49 फीसदी को लॉग-इन में, 46 फीसदी को सर्वर कनेक्शन में और 5 फीसदी को गेमप्ले में समस्या आ रही थी। एक्स और रेडिट पर यूजर रिपोर्ट्स के अनुसार, स्टोर या ऑनलाइन मल्टीप्लेयर सेवाओं तक पहुंचने के प्रयासों के परिणामस्वरूप टाइमआउट एरर या लॉग-इन प्रॉम्प्ट विफल हो रहे हैं। प्लेटफॉर्म ने रुकावट का सटीक कारण नहीं बताया है।