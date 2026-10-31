ISRO लाखों मछली पकड़ने वाली नावों की करेगा निगरानी

NVS-03 के सफलतापूर्वक कक्षा में पहुंचने के बाद NavIC अब कम से कम 4 सैटेलाइट की अपनी जरूरी ताकत के साथ काम कर रहा है। ISRO प्रमुख वी नारायणन ने बताया है कि इस नेटवर्क को और मजबूत करने के लिए अगले साल NVS-04 और NVS-05 जैसे और सैटेलाइट लॉन्च किए जाएंगे।

इसके अलावा, ISRO प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत अगले 6 महीनों में एक लाख मछली पकड़ने वाली नावों की रियल-टाइम ट्रैकिंग पर भी काम कर रहा है।

अभी पहले से ही 15 लाख ट्रैकिंग डिवाइस लगे हुए हैं। इस वित्तीय वर्ष में एजेंसी ने 5 और मिशन की भी योजना बनाई है, जिसमें गगनयान का एक बिना-क्रू वाली परीक्षण उड़ान भी शामिल है।