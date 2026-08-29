ISRO में अंतरिक्ष वैज्ञानिक-इंजीनियर्स बनने का मौका, 176 पदों पर होगी भर्ती

इन पदों के लिए उम्मीदवार के पास इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल या कंप्यूटर साइंस में BE/बीटेक (या इसके बराबर) की डिग्री होनी चाहिए। ग्रेजुएशन में कम से कम 65 फीसदी अंक (6.84 CGPA) जरूरी हैं।

अधिकतम आयु सीमा 28 साल तय की गई है। हालांकि, कुछ खास वर्गों को इसमें छूट मिलेगी। उम्मीदवारों का चयन एक लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर होगा।

लिखित परीक्षा में तकनीकी और एप्टीट्यूड से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे और चयन प्रक्रिया में दोनों का बराबर महत्व रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 100 पद, मैकेनिकल के लिए 53 पद और कंप्यूटर साइंस के लिए 23 पद हैं। आवेदन करने के लिए आप isro.gov.in वेबसाइट पर जा सकते हैं।