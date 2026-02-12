ISRO में कर्मचारियों की कमी, महत्वपूर्ण अंतरिक्ष मिशनों से पहले खाली हैं इतने पद

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ( ISRO ) इस समय कर्मचारियों की कमी से सामना कर रहा है। केंद्र सरकार की तरफ से लोकसभा में जानकारी दी गई है कि वर्तमान में ISRO में 2,000 से अधिक पद खाली पड़े हैं। यह जानकारी ऐसे समय में सामने आई है जब भारत गगनयान मिशन और खुद का अंतरिक्ष स्टेशन लॉन्च करने की योजना बना रहा है। कुल 18,142 स्वीकृत पदों में से करीब 15,529 कर्मचारी ही कार्यरत हैं।

खाली पद कितने पद हैं खाली? सरकार के अनुसार ISRO में कुल 2,613 पद खाली हैं। इनमें वैज्ञानिक और तकनीकी श्रेणी के 1,636 पद शामिल हैं। इसके अलावा, प्रशासनिक वर्ग में भी 900 से ज्यादा पद खाली बताए गए हैं। यानी करीब 14 प्रतिशत पद अभी भरे नहीं गए हैं। इतनी बड़ी संख्या में रिक्तियां होने से मिशनों की रफ्तार प्रभावित हो सकती है। इसलिए विभाग ने जल्द भर्ती प्रक्रिया तेज करने का निर्णय लिया है।

कदम भर्ती के लिए क्या कदम उठाए गए? अंतरिक्ष विभाग ने बताया है कि 1,449 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया पहले से चल रही है। चयन के अलग-अलग चरण जारी हैं और उम्मीद है कि अक्टूबर, 2026 तक इन पदों को भर लिया जाएगा। बाकी बचे पदों के लिए भी जल्द प्रक्रिया शुरू की जाएगी। सरकार का कहना है कि आने वाले बड़े मिशनों को देखते हुए योग्य वैज्ञानिकों और तकनीकी विशेषज्ञों की नियुक्ति प्राथमिकता पर की जा रही है।

